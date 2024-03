Estado de São Paulo gera mais de 100 mil empregos em fevereiro

Resultado representa um aumento em 0,7% em relação ao mês anterior

Alex de Jesus/O Tempo/Estadão Conteúdo São Paulo registrou em fevereiro 704 mil admissões e 603 mil desligamentos



O Estado de São Paulo gerou em fevereiro de 2024 mais 101 mil empregos, mostram os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi um aumento de 0,7% em relação ao mês anterior. A criação dos 101 mil postos de trabalho é resultado de 704 mil admissões e 603 mil desligamentos. De acordo com a apuração, as vagas de trabalho geradas em São Paulo representam um terço dos empregos criados no país no período. Com isso, o estoque de empregos formais no território paulista atingiu a marca de 14 milhões de vagas. Os resultados apurados em fevereiro mostraram variações positivas na construção (1,5%), nos serviços (0,9%), na indústria (0,7%) e no comércio (0,4%) de São Paulo, com recuo de vagas na agricultura (-2,2%). Do total de 67.750 empregos criados em serviços, os destaques são a geração de postos de trabalho para educação (17 mil) e atividades administrativas e serviços complementares (14 mil).

“Seguimos induzindo o setor privado a investir e empreender. Com isso, toda sociedade é beneficiada com a geração de mais empregos e oportunidades. Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo atua para facilitar a chegada de novos investimentos, a abertura de novos negócios e o fortalecimento dos empreendimentos que já existem. A geração de emprego está aquecida em São Paulo e abre novas portas para a nossa população”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. No acumulado dos últimos 12 meses, São Paulo registrou 435 mil novos postos de trabalho – resultado de 7,3 milhões de admissões e 6,9 milhões de desligamentos –, com crescimento de 3,2%. Este saldo representa 27% do total de 1,6 milhão de empregos criados no país.