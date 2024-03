São Paulo iniciará vacinação contra dengue nas escolas

Imunização será aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

BIANCA CANADA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/02/2024 SP - CARAGUATATUBA/DENGUE/COMBATE/PREVENÇÃO - GERA - GERAL SP - CARAGUATATUBA/DENGUE/COMBATE/PREVENAgentes da Saúde e do controle de zoonoses dão início ao trabalho de Nebulização, em Caraguatatuba(SP), com o objetivo de eliminar o mosquito Aedys aegypti, nesta segunda-feira, 05 de fevereiro de 2024. Agentes fazem vistorias e orientam a população quanto aos criadores e sua eliminação



A vacina contra a dengue será aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos na cidade de São Paulo. A prefeitura da capital paulista informou que o plano inicial é realizar a imunização nas escolas, priorizando as regiões com maior número de casos da doença. No entanto, a administração municipal aguarda as diretrizes do Programa Estadual de Imunizações (PEI) para iniciar a vacinação. As doses serão fornecidas pelo Ministério da Saúde, que anunciou a distribuição para mais 154 municípios, incluindo São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Até o momento, 521 municípios foram selecionados para receber as doses e iniciar a imunização de crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde já enviou 1,2 milhão de doses para os estados e municípios desde o início da campanha de vacinação. A capital paulista decretou estado de emergência devido ao aumento dos casos de dengue em 18 de março. A medida foi tomada para conter a propagação da doença e proteger a população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA