Estado de SP fecha quinzena ‘dentro do esperado’ com mais de 19 mil óbitos por Covid-19

O Estado de São Paulo tem nesta quinta-feira (16) 402.048 casos confirmados da Covid-19 e 19.038 mortos — em relação a quarta-feira (18), foram registrados 8.872 casos e 398 óbitos. A taxa de ocupação de UTI no Estado está em 66,5% nesta quinta e, na Grande São Paulo, o índice é de 65%. Entre os internados, casos suspeitos e confirmados, 5.982 estão em UTI e 8.884 em enfermaria.

A primeira quinzena de julho fechou dentro do que era esperado pelo Centro de Contingência da Covid-19 no Estado, que era entre 335 mil e 470 mil resultados positivos e entre 18 mil e 23 mil vidas perdidas. Para o resto do mês estão previstos entre 510 mil e 600 mil casos e entre 21 mil e 26 mil mortos.