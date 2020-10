Estado de SP registra queda de 20% nos casos, óbitos e internações por Covid-19

São Paulo tem, nesta sexta, 1.057.240 casos confirmados da Covid-19 e 37.870 óbitos pela doença

taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 41,6% no Estado e 41% na Grande São Paulo



O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, anunciou, nesta sexta-feira (16), que o Estado registrou uma queda de, aproximadamente, 20% em todos os índices relacionados à Covid-19 em relação a semana epidemiológica anterior. “Estamos no controle da pandemia no Estado, mesmo com boa parte das região na Fase 4 – Verde de flexibilização [do Plano São Paulo]. Ainda mantemos bons índices. As médias diárias apresentaram queda tanto nos óbitos, quanto nos casos e internações. Nesta semana epidemiológica, tivemos queda de 20% para todos esses índices”, disse. A semana, porém, ainda não terminou — ou seja, a análise é parcial.

O Estado de São Paulo tem, nesta sexta, 1.057.240 casos confirmados da Covid-19 e 37.870 óbitos pela doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 41,6% no Estado e 41% na Grande São Paulo. O número de internados está em 3.153 em UTI e 4.040 em enfermaria. Todos os indicativos fecharam a primeira quinzena de outubro abaixo das projeções feitas pelo Centro de Contingência da Covid-19 no Estado. Para a segunda quinzena, foram projetados entre 1.110.000 e 1.200.000 casos e entre 40.000 e 41.000 óbitos.