Estado de SP tem menos de mil internados em UTI por Covid-19 pela primeira vez na pandemia

Brasil registra 170 mortes pela doença neste sábado e média móvel volta a ficar abaixo de 200

Agência Senado Situação da pandemia tem melhorado no Brasil nos últimos meses



O Estado de São Paulo informou neste sábado, 4, que pela primeira vez desde o início da pandemia, tem menos de mil pessoas internadas em UTIs por causa da Covid-19. Segundo dados da Secretaria de Saúde Estadual, 2.150 pacientes estão internados por causa do coronavírus em São Paulo, sendo 982 em UTIs e 1.168 em enfermarias. No pior momento da pandemia, em abril de 2021, o Estado tinha mais de 31 mil pacientes internados, sendo mais de 13 mil em unidades de terapia intensiva. A média móvel de mortes por Covid-19 em São Paulo nos últimos dias é de 51, e 154.348 paulistas perderam a vida por causa da doença.

Os dados conferem com o que é visto no Brasil, onde o avanço da vacinação também tem levado a uma queda consistente no número de mortes e casos graves. Neste sábado, foram registradas 170 mortes em território brasileiro por causa da Covid-19 e a média móvel voltou a ficar abaixo de 200, em 196. O número de novos casos foi de 8.838, enquanto a média móvel é de 8.665. No total, o país já teve 615.570 óbitos por causa da pandemia e 22.138.247 casos foram detectados desde que o vírus chegou ao Brasil.