Estado de SP tem todas as regiões com ocupação de UTI abaixo de 80%

Se a atualização do Plano acontecesse hoje, 84% de São Paulo estaria na Fase 3 – Amarela

Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo O Estado de São Paulo tem nesta sexta 686.122 casos confirmados de Covid-19 e 26.613 óbitos



O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (14) que, pela primeira vez, todas as regiões consideradas no Plano São Paulo estão com ocupação de UTI abaixo de 80%. O índice de ocupação de leitos de terapia intensiva está, em média, 57,8% no Estado. Com isso, não houve regressão de nenhuma cidade para a Fase 1 – Vermelha ou para a Fase 2 – Laranja. Se a atualização do Plano acontecesse hoje, 84% de São Paulo estaria na Fase 3 – Amarela.

O Estado de São Paulo tem nesta sexta 686.122 casos confirmados de Covid-19 e 26.613 óbitos. A taxa de ocupação de UTI na Grande São Paulo está em 56,4. Entre o números de internados, 4.958 estão em enfermaria e 6.717 estão em UTI (entre casos confirmados e suspeitos). Tanto o número de testes positivos e mortes estão dentro das projeções para a primeira quinzena de agosto. De acordo com o secretario estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, São Paulo ultrapassou 3 milhões de testagens — ou seja, uma a cada 15 pessoas já foram testadas.

Crédito para produtor rural

O governo estadual também anunciou nesta sexta-feira a liberação de R$ 26 milhões para o seguro rural voltado aos pequenos e micro produtores de São Paulo. Com essa liberação, o Estado bate recorde de recursos aos produtores rurais em 2020 mesmo durante a pandemia da Covid-19. O setor de agricultura foi considerado essencial e não paralisou as atividades durante a quarentena implementada em todo o território estadual.

Sabesp prorroga suspensão de cobrança

Também foi anunciado nesta sexta-feira que a Sabesp prorrogou por mais um mês a suspensão da cobrança e do corte no fornecimento de água. Essa foi, ainda em abril, uma das primeiras medias adotadas para conter os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. “Cerca de 2,5 milhões de pessoas das camadas mais pobres da sociedade e tiveram a renda afetada passam a contar com o benefício por mais um mês”, disse o vice-governador Rodrigo Garcia.

Classificações das regiões

Fase 1 – Vermelha: Franca e Registro.

Fase 2 – Laranja: Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba, GSP Oeste (Osasco) e GSP Norte (Franco da Rocha).

Fase 3 – Amarela: Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Marília, Taubaté, Ribeirão Preto, Baixada Santista, GSP Leste (Guarulhos), GSP Sudeste (ABC) , GSP Sudoeste (Taboão) e cidade de São Paulo.