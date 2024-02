Estados iniciam vacinação contra a dengue em crianças

Campanha prevê imunização da faixa etária entre 10 e 11 anos

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Diversos municípios de São Paulo, Manaus (AM), João Pessoa (PB) e Natal (RN) deram início à vacinação contra a dengue nesta semana



A campanha de vacinação contra a dengue já teve início nos dez estados selecionados pelo Ministério da Saúde para receberem o lote inicial de 712 mil doses. Todas as doses já foram entregues para 315 municípios, com a previsão de imunização de crianças de 10 a 11 anos. Diversos municípios de São Paulo, Manaus (AM), João Pessoa (PB) e Natal (RN) deram início à vacinação nesta semana. A expectativa é que as demais cidades dos 521 municípios selecionados recebam as doses até a primeira quinzena de março. Manaus iniciou a vacinação nesta quinta-feira, 22, para crianças de 10 e 11 anos, com a oferta do imunizante em 171 salas de vacina. João Pessoa e Natal também deram início à vacinação, com a imunização acontecendo de forma escalonada em diversas unidades de referência. Já em São Paulo, a vacinação começou na última terça-feira, 20, com municípios como Itaquaquecetuba, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Suzano já realizando a aplicação das doses. O Rio de Janeiro, apesar de não estar entre os primeiros estados selecionados, recebeu o primeiro lote de vacinas nesta quinta-feira, 22. O Estado vive uma epidemia de dengue declarada pelo governo na quarta-feira, 21.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA