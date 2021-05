Estátua da Liberdade da Havan é derrubada pelo vento no Rio Grande do Sul

Marinha do Brasil alertou no domingo, 23, que as rajadas poderiam chegar a 88 km/h no litoral gaúcho; não houve feridos

Reprodução/Facebook/Mauro Luis Lopes A réplica da Estátua da Liberdade é um símbolo conhecido das lojas da rede Havan



Uma réplica da Estátua da Liberdade, símbolo da rede Havan, caiu em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, após uma forte rajada de vento atingir a região nesta segunda-feira, 24. O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil (CHM) emitiu, no domingo, 23, um alerta de que os ventos poderiam chegar a 88 km/h na “faixa litorânea compreendida entre os estados do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo até a manhã do dia 26 de maio”. A Havan confirmou que os estragos causados na unidade aconteceram em razão de uma forte ventania. Segundo a assessoria, a equipe de engenharia da empresa já está providenciando os reparos no local. Não houve feridos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que um poste atravessou a estrutura durante a queda. A unidade de Capão da Canoa, que foi inaugurada em 21 de janeiro de 2021, faz parte da rede varejista do empresário Luciano Hang, apoiador e amigo próximo do presidente da República, Jair Bolsonaro.