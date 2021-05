Polícia interdita dois bingos clandestinos com aglomeração em SP no fim de semana

Ações foram realizadas em Santo André, no ABC Paulista, e no bairro do Itaim Bibi, Zona Oeste da Capital; cerca de 250 pessoas aglomeravam nos dois locais

Prefeitura de Santo André / Divulgação / 22.05.2021 Um dos bingos foi interditado em Santo André



A Polícia Civil de São Paulo interditou em operações diferentes no fim de semana dois bingos clandestinos que promoviam aglomerações no bairro do Itaim Bibi, na Zona Oeste da capital, e na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Na madrugada do sábado, 22, uma operação da prefeitura do município do ABC encontrou a primeira casa de jogos com 175 pessoas dentro, a maioria dos frequentadores eram idosos, que estavam sem máscaras e em um local sem circulação de vento. Para conseguir entrar no bingo, policiais precisaram arrombar uma das entradas. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade. Já na madrugada deste domingo, 23, uma operação do governo do Estado na capital encontrou o segundo bingo, com 72 pessoas também desrespeitando as normas sanitárias contra a Covid-19. Na ocasião, foram apreendidas 110 máquinas de vídeo-bingo, caixas com fichas, um celular e quase R$ 1 mil em espécie. Todas as pessoas presentes no local foram detidas por prática de jogos de azar e por infração de medida sanitária preventiva.