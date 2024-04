Estátua de Daniel Alves será recolhida em Juazeiro, na Bahia, após condenação por estupro

Moradores da cidade já pediam pela retirada do monumento desde o ano passado; Alves pagou fiança e está em liberdade provisória

EFE/ Alberto Estévez O ex-jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão



A estátua de Daniel Alves, localizada no centro de Juazeiro, será recolhida pela prefeitura da cidade após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA). O ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira, natural do município baiano, foi condenado na Espanha a quatro anos e seis meses de prisão por estupro de uma mulher de 23 anos. Mesmo alegando inocência e que a relação foi consensual, a recomendação do MP-BA se baseia na Lei Nº 6.454/1977, que regula o uso de recursos públicos para aquisição e instalação de monumentos de pessoas vivas.

Os moradores de Juazeiro pedem a remoção do monumento desde o ano passado, quando Daniel Alves foi preso preventivamente sob a acusação de estupro. A estátua, inaugurada em 2020, exibe o ex-jogador em tamanho real com a camisa da seleção brasileira e uma bola de futebol nos pés. Após a condenação do atleta, as demandas pela remoção do monumento ganharam força, principalmente nas redes sociais. A obra foi vandalizada diversas vezes após a prisão dele.

O julgamento do ex-jogador durou três dias e foi concluído em 7 de fevereiro, cerca de 13 meses após sua prisão preventiva em 20 de janeiro de 2023. O ex-jogador de 40 anos, pagou 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à Justiça espanhola e recorre da decisão em liberdade. A prefeitura de Juazeiro tem 30 dias para cumprir a recomendação do MP-BA e recolher a estátua do ex-jogador.

