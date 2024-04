IPCA-15 desacelera a 0,21% e prévia da inflação fica abaixo das projeções em abril

As previsões dos analistas do mercado financeiro apontavam uma mediana de 0,29% para o IPCA-15 de abril, variando entre 0,16% e 0,38%

Já considerando os últimos 12 meses até abril, a alta foi de 3,77%, uma redução em relação à taxa de 4,14% registrada até março



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) apresentou alta de 0,21% em abril, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (26). Esse resultado representa uma desaceleração em relação ao avanço de 0,36% registrado em março. As previsões dos analistas do mercado financeiro apontavam uma mediana de 0,29% para o IPCA-15 de abril, variando entre 0,16% e 0,38%. No mesmo período do ano anterior, em abril de 2023, a variação foi de 0,57%.

No acumulado de 2024, o IPCA-15 registra um aumento de 1,67%. Já considerando os últimos 12 meses até abril, a alta foi de 3,77%, uma redução em relação à taxa de 4,14% registrada até março.

