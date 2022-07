Estátuas de Drummond e Mário Quintana são vandalizadas em Porto Alegre

Essa não é a primeira vez que as imagens, localizadas na Praça da Alfândega, são pintadas

GIULIAN SERAFIM/PMPA Monumento foi vandalizado com tinta amarela nesta quarta-feira, 20



A Praça da Alfândega, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, registrou um ato de vandalismo, na manhã desta quarta-feira, 20, contra as estátuas dos poetas brasileiros Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana. As imagens foram encontradas com uma tinta amarela. Até o momento, não há indícios dos responsáveis pelo crime. O monumento que é uma homenagem à literatura brasileira, criada pelo artista plástico austríaco Xico Stockinger, já foi alvo de vandalismo nos últimos anos. Inclusive, em uma delas, as estátuas foram pintadas de laranja. Além disso, o livro que ficava nas mãos de Drummond também já foi furtado, em 2015, e até hoje nunca foi encontrado.

A Prefeitura de Porto Alegre informou que a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), por meio da Diretoria de Patrimônio e Memória, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e a Guarda Municipal agiram em conjunto para limpar o monumento a Carlos Drummond de Andrade e Mario Quintana.