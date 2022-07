Brasil perde para os Estados Unidos por 3 sets a 1 e é eliminado da Liga das Nações

Seleção brasileira começou bem e venceu o primeiro set, mas viu os americanos crescerem e virarem o jogo

Reprodução/Twitter @timebrasil Com o revés, o Brasil foi eliminado da Liga das Nações



A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei foi derrotada pela equipe dos Estados Unidos por 3 sets a 1 e, consequentemente, foi eliminada da Liga das Nações. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira, 20, no ginásio de Bolonha, na Itália, e o vencedor garantiria uma vaga na semifinal do torneio. O Brasil, que é o atual campeão da competição, começou o jogo melhor e venceu o primeiro set, com parcial de 25/20. Entretanto, o time dos Estados Unidos se impôs, mostrou superioridade e venceu os três sets seguintes, com parciais de 22/25, 23/25 e 17/25. Os destaques da partida foram os americanos Russell e Defalco. Com o resultado, o time de Renan dal Zotto dá adeus à competição nas quartas-de-final. Os Estados Unidos, por sua vez, disputarão a semifinal na quinta-feira, 21, às 16h, contra o vencedor da partida entre Irã e Polônia.