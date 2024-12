Estradas de São Paulo devem contar com tráfego intenso no Natal

Pesquisa realizada pelo sistema de pedágios Sem Parar aponta que cerca de 49% dos paulistas têm planos de viajar entre 20 de dezembro e 1º de janeiro; veja melhores horários para pegar a estrada

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Entre os destinos preferidos, 39% optam pelo interior do estado, enquanto 31% escolhem o litoral



A partir de sexta-feira (20), as estradas de São Paulo devem receber um grande fluxo de veículos devido ao feriado de Natal. De acordo com uma pesquisa realizada pelo sistema de pedágios Sem Parar, cerca de 49% dos paulistas têm planos de viajar entre 20 de dezembro e 1º de janeiro. Entre os destinos preferidos, 39% optam pelo interior do estado, enquanto 31% escolhem o litoral. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, entre janeiro e outubro de 2024, um total de 9.013 acidentes nas estradas, resultando em 575 mortes. Para garantir a segurança dos motoristas, a fiscalização nas rodovias será intensificada até o dia 9 de março, após o Carnaval.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As previsões de tráfego para as principais rodovias paulistas indicam um aumento significativo no número de veículos. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a expectativa é de que 3,6 milhões de veículos circulem, com um pico de 423 mil apenas no dia de Natal. Os horários de maior movimento incluem a noite do dia 20 e a tarde do dia 25. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a previsão é de 1,742 milhão de veículos, com os horários de maior movimento concentrados entre 16h e 20h no dia 23 e das 9h às 14h no dia 24. Já no Sistema Castelo-Raposo, a estimativa é de 1,4 milhão de veículos, com horários semelhantes aos do Anhanguera-Bandeirantes.

A Via Dutra e a Rio-Santos também devem registrar um grande fluxo, com 705 mil veículos na saída e 336 mil no retorno. Os horários de maior movimento são esperados entre 15h e 19h no dia 20 e das 7h às 14h no dia 21. O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem uma previsão de 4 milhões de veículos até o Carnaval, com picos de tráfego no dia 20 e no Natal. O Rodoanel Mário Covas deve receber cerca de 2,127 milhões de veículos entre 23 de dezembro e 3 de janeiro, com horários de maior movimento semelhantes aos das outras rodovias. A Rota das Bandeiras também espera um fluxo intenso, com quase 1,2 milhão de veículos, especialmente no dia 20 e no dia 23.

Por fim, a Arteris Régis Bittencourt prevê 3,4 milhões de veículos entre 20 de dezembro e 5 de janeiro, com horários de pico no dia 20 e no dia 23. A Arteris Fernão Dias estima mais de 3 milhões de veículos, com maior movimento no dia 23 e no dia 24.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira