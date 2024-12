Setor público deve abrir 63 mil novas vagas de emprego no Brasil em 2025

Entre as oportunidades destacadas, o INSS contará com 250 vagas para peritos médicos federais, com um salário inicial de R$ 14.166,99

Em 2025, o setor público brasileiro deverá abrir 63 mil novas oportunidades de emprego, conforme estipulado na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual (LOA). Essas vagas são destinadas exclusivamente ao Poder Executivo, abrangendo diversas áreas e níveis de formação. Entre as oportunidades destacadas, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contará com 250 vagas para peritos médicos federais, com um salário inicial de R$ 14.166,99. A Marinha também se prepara para selecionar 276 Oficiais Temporários, que atuarão em áreas como saúde, ciências sociais, comunicação, educação e engenharias.

Outras instituições que planejam abrir vagas incluem a Agência Nacional de Mineração (ANM), que disponibilizará 220 postos com remuneração inicial de R$ 11.527,94. A Embrapa, por sua vez, oferecerá 1.027 vagas para profissionais de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 12.814,61. Além disso, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) buscará 545 novos colaboradores nas áreas de saúde, assistência social e administração. Diversos concursos já foram autorizados, como o do Ministério da Fazenda, que disponibilizará 30 vagas para arquiteto, contador e engenheiro.

O Instituto Benjamin Constant também abrirá 15 cargos para professores, técnicos e analistas de tecnologia da informação. O Ministério da Saúde, por sua vez, prevê a contratação de 319 profissionais em diferentes especialidades. Além das vagas já autorizadas, há concursos em fase de planejamento. O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) está sendo estudado para sua segunda edição. Também está previsto um concurso para professores da educação básica em 2025, assim como um edital do Banco do Brasil, que deve ser lançado em outubro de 2025.

Outras instituições, como o Ministério Público da União, planejam divulgar um edital em janeiro de 2025, enquanto a Defensoria Pública da União também terá um certame no mesmo ano, com vagas para defensores públicos e cargos administrativos. O Tribunal de Contas da União está preparando um edital com 100 vagas para 2025, e a PPSA deve lançar um edital com cerca de 900 oportunidades em janeiro de 2025. Por fim, o Ibama também se prepara para um edital que deve ser publicado até fevereiro de 2025.

