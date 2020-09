Estradas registram tráfego intenso após fim de semana quente em SP

Assim como no Rio de Janeiro, as praias paulistas também tiveram um grande fluxo de visitantes com as altas temperaturas registradas nos últimos dias

Reprodução/Ecovias Sistema Anchieta-Imigrantes registrou grande volume de veículos no sentido capital neste domingo, 13



Estradas que ligam a capital paulista ao interior e ao litoral do estado registraram lentidão na noite deste domingo, 13, após um fim de semana ensolarado em São Paulo. Assim como no Rio de Janeiro, as praias paulistas também tiveram um grande fluxo de visitantes com as altas temperaturas registradas nos últimos dias. Por volta das 20h, o Sistema Anchieta-Imigrantes registrava excesso de veículos dos km 68 ao km 58, no sentido São Paulo.

Na Castello Branco, a lentidão no tráfego, na mesma faixa de horário, era do km 60 ao km 39 na pista expressa do sentido capital, passando pelos municípios de São Roque, Araçariguama e Santana do Parnaíba. Já na Raposo Tavares, a concentração de veículos era observada às 20h dos km 42 ao km 34 na pista expressa também no sentido de São Paulo, passando pelas cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia.