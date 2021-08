Estrutura metálica do metrô de São Paulo desaba no rio Pinheiros

Em nota, a ViaMobilidade, responsável por administrar a Linha 5-Lilás, afirmou que dois colaboradores ficaram feridos

Reprodução/Globonews Estrutura desabou no fim da tarde desta terça-feira, 17



Parte de uma estrutura metálica da estação Santo Amaro, da Linha 5-Lilás, em São Paulo, desabou no Rio Pinheiros. O acidente aconteceu no fim da tarde desta terça-feira, 17. Em nota, a ViaMobilidade, responsável pela administração e manutenção da linha, afirmou que dois colaboradores ficaram feridos por conta do episódio e já receberam atendimento médico. A concessionária afirmou ainda que está apurando as possíveis causas do e que a Linha 5-Lilás está operando normalmente neste momento.