Estudante assume volante após motorista de aplicativo ser flagrado dirigindo bêbado; veja vídeo

Caso aconteceu durante evento universitário em Americana, no interior de São Paulo; segundo a Uber, condutor está sendo investigado e foi suspenso temporariamente

Reprodução/TikTok @ni_leslie Jovens iam para festa na cidade de Nova Odessa, no interior de São Paulo



Uma jovem de 20 anos viralizou no TikTok ao compartilhar um episódio curioso em seu perfil. Acompanhada de duas amigas, Nicole Leslie participava de um evento universitário em Americana, no interior de São Paulo, e iria para uma festa em Nova Odessa, cidade vizinha, na noite do último sábado, 10. Para ir ao evento, as estudantes chamaram um motorista de aplicativo que, ao ser parado pela polícia, fez o teste do bafômetro e comprovou que estava embriagado. Segundo a jovem, o motorista tinha duas opções: refazer o teste do bafômetro e ser preso ou levar a multa e deixar as passageiras dirigirem até o destino final, que foi a opção escolhida. Ao fim do trajeto, as jovens chegaram até a festa em segurança. Em nota, a Uber disse lamentar o ocorrido e informou que a conta do motorista foi desativada temporariamente. “A Uber lamenta o ocorrido e informa que este tipo de comportamento configura uma violação ao Código de Conduta da Comunidade do aplicativo. A conta do motorista foi desativada da plataforma enquanto aguardamos pelas investigações”, disse a empresa.

Confira o registro feito pela jovem: