Estudante é preso após tentar matar a namorada em alojamento de universidade federal no RJ

Casal teria iniciado uma discussão quando o homem passou a agredir a vítima e tentou asfixiá-la

Reprodução/Jovem Pan News Homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio



Um estudante de matemática da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), uma das mais renomadas do país, foi preso por tentar matar a própria namorada dentro de um alojamento, no campus da unidade de ensino. Ele foi identificado como Márcio Jorge Gomes Neves, de 37 anos. Segundo as investigações, o casal começou a discutir, quando Márcio teria começado a agredir a companheira e tentado asfixiá-la. A vítima conseguiu se desvincilhar das agressões e gritou por socorro. O homem saiu do alojamento e foi até a delegacia da Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, para fazer um registro antes que o caso viesse à tona. Entretanto, ele registrou como uma briga de casal. O homem, porém, foi surpreendido por testemunhas das agressões, que chegaram na delegacia e confirmaram a versão da vítima, de que ele teria tentado enforcar a própria namorada. Márcio foi preso em flagrante e foi indiciado por tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça. A UFRJ prestou apoio e solidariedade à vítima. A reportagem tenta localizar a defesa do investigado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga