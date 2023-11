Prédio desaba em Gramado em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul

Todos os moradores do foram desalojados e não houve registro de feridos; temporais mataram cinco pessoas no Estado e deixaram mais de 24 mil pessoas desalojadas

Divulgação/Prefeitura de Gramado Prédio desabou após ruas da cidade apresentarem rachaduras



Um prédio desabou na manhã desta quinta-feira, 23, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A queda ocorreu após o surgimento de rachaduras nos solos em vários bairros da cidade, resultado do grande volume de chuva que atingiu o território gaúcho. O edifício fica no bairro Três Pinheiros. Segundo a prefeitura do município, o imóvel estava interditado desde sábado, 18, e não houve registro de vítimas. Todos os moradores já haviam deixado o local. Dezenas de moradores tiveram que deixar suas residências depois do surgimento das rachaduras nas ruas da cidade. De acordo com a administração municipal, “a instabilidade do solo segue, e o episódio do colapso é apenas uma das situações de risco”. O local onde estava o prédio e o bairro Três Pinheiros seguem isolados. Até o momento, cinco mortes foram registradas em todo o Estado desde o início dos temporais. Segundo a Defesa Civil, 24.095 pessoas estão desalojadas. No total, 190 municípios reportaram danos ou ocorrências relacionadas aos temporais, totalizando 305 mil pessoas afetadas. No sábado, 18, duas mulheres morreram após o desabamento de uma casa, também em Gramado. As vítimas foram Elisabeta Maria Benisch Ponath, de 51 anos, e a mãe dela, Lidowina Lehnen, de 86. Outras duas pessoas conseguiram sobreviver. Gramado é uma das cidades é um dos destinos mais desejados por brasileiros, por conta das paisagens e arquitetura dos prédios.