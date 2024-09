Estudo aponta que 1,4 milhão de jovens preferem apostas online a ensino superior

Em 2023, o setor de apostas movimentou cerca de R$ 100 bilhões, o que representa aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil

Joédson Alves/Agência Brasil A regulamentação das apostas no Brasil está prevista para ser implementada em 2025



Segundo estudo recente da Educa Insights, , um número significativo de jovens está optando por não ingressar no ensino superior devido ao envolvimento com apostas online. De acordo com a pesquisa, 35% dos potenciais estudantes que pretendem iniciar uma graduação em 2024 não o fazem porque destinam suas economias a esse tipo de atividade. Isso equivale a aproximadamente 1,4 milhão de pessoas que estão adiando seus estudos. O impacto das apostas é ainda mais acentuado entre as famílias com rendimentos mais baixos. Entre aquelas que recebem até R$ 2,4 mil, 39% não iniciaram a graduação, enquanto esse percentual sobe para 41% entre os que têm uma renda de até R$ 1 mil. Esses dados revelam como a dependência das apostas pode afetar as oportunidades educacionais de uma parcela significativa da população.

Em 2023, o setor de apostas movimentou cerca de R$ 100 bilhões, o que representa aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Para as famílias de classe baixa, os gastos com jogos online correspondem a 76% das despesas destinadas ao lazer e à cultura. Apesar do aumento da renda no país, essa elevação não se reflete em um aumento proporcional no consumo, o que pode ser atribuído ao dinheiro gasto em apostas. A regulamentação das apostas no Brasil está prevista para ser implementada em 2025, com propostas que incluem limites diários de gastos e a necessidade de cadastro para apostadores. No entanto, especialistas alertam que a liberação de cassinos online, que pode incentivar o vício, permanecerá em vigor.

*Reportagem produzida com auxílio de IA