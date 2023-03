Estudo revela que nove em cada dez adolescentes compram cigarro em comércio autorizado

Pesquisa também aponta que 70% deste grupo consegue adquirir unidades avulsas, em desacordo com a lei

USP Imagens/Creative Commons Venda de cigarro é proibida para adolescentes



Estudo feito pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), divulgado nesta sexta-feira, 3, revela que nove em cada dez adolescentes, entre 13 e 17 anos, compram cigarro em comércio autorizado, como padaria, cafeteria, mercados e bancas de jornal. A venda é proibida para essa faixa etária. De acordo com a pesquisa, a venda proibida de cigarro cresceu de 81,1%, registrado em 2015, para 89,6%, computado em 2019. O relatório também aponta que 70% dos adolescentes conseguem cigarro unitário. Isso mostra que os estabelecimentos abrem o maço de cigarros e comercializam unidades avulsas, em desacordo com a lei. O estudo também uso dados de pesquisas escolares e mostra que sete em cada dez jovens teve acesso a cigarro pela compra direta nos comércios autorizados. O diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni, comentou que os adolescentes têm tido facilidade em comprar cigarros nos estabelecimentos autorizados. “Quando se viola um maço ou embalagem de cigarro qualquer, que é produto para consumo, você está colocando em risco a integridade do produto. Não se sabe se o que havia ali dentro foi alterado”, alertou o médico. “São duas transgressões importantes. Primeiro, não cumprindo a lei em relação a vender para menores de idade e, segundo, vender o cigarro avulso, que é outra transgressão que a lei não permite”, acrescentou.

*Com informações da Agência Brasil.