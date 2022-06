Estudos para privatização do Porto de Santos até dezembro estão em fase final, diz ministro

Projeto deve ser enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU) no final de julho

Governo trabalha para privatizar o Porto de Santos até dezembro deste ano



O Ministério da Infraestrutura finaliza os estudos para a privatização do Porto de Santos até dezembro deste ano. O projeto deve ser enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU) no final de julho. As informações foram confirmadas pelo ministro da pasta, Marcelo Sampaio, nesta quinta-feira, 30, após evento de apresentação do balanço do 1º semestre de 2022 do ministério. “O Porto de Santos é realmente um grande ativo. Temos trabalhado para fazer até o final deste ano, em dezembro de 2022. O TCU está muito aberto a acelerar esse processo. Estamos fechando os estudos no mês de julho e protocolamos no final do mês no TCU”, afirmou Sampaio.

De acordo com o ministro, a análise do TCU deve ser rápida. Ele acredita que o modelo é parecido ao usado na privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), realizada neste ano. “Contamos com aprovação do TCU em 60 a 70 dias, isso permitiria fazer o leilão ainda neste ano, abrindo o edital agora no final do segundo semestre”, finalizou.