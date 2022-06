Bolsonaro confirma apoio a Datena para disputa ao Senado por SP

Em conversa com apoiadores, presidente defendeu nome do apresentador para a disputa e minimizou antigas críticas recebidas: ‘Não há perfeição’

Reprodução/Band Datena falou sobre pré-candidatura ao Senado de São Paulo no Brasil Urgente



Em conversa com apoiadores nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que vai apoiar a pré-candidatura do apresentador José Luiz Datena (PSC) ao Senado Federal, colocando fim à disputa que envolvia nomes como Carla Zambelli (PL) e Janaina Paschoal (PRTB). Ao mencionar a escolha, o mandatário reconheceu críticas feitas pelo pré-candidato ao governo em momentos anteriores, mas lembrou que “a única coisa perfeita são esposas e esposos” e do resto não há perfeição. “Eu estou com o Datena lá, fechei com o Datena, está no outro partido e tem críticas, assim como tem gente que critica o Tarcísio, que critica a mim. Não dá para a gente pacificar o negócio”, afirmou o presidente. Bolsonaro também citou que outros nomes de apoio chegaram a ser negociados, havendo até maior adesão entre os bolsonaristas. No entanto, reconheceu que não há como coordenar todo o país. “Querem que eu faça uma chapa botando todos os nomes que vocês concordam. Vocês têm nomes para preencher a chapa toda? Se tiver eu coloco”, completou.

O apoio de Bolsonaro a Datena há vinha sendo costurado desde o início e o presidente, inclusive, havia mencionado conversa com o apresentador sobre a disputa ao Senado por São Paulo. Em 22 de fevereiro deste ano, por exemplo, também a apoiadores, o mandatário falou sobre a união e, frente à resistência ao nome de Datena, defendeu que não podia procurar um “santo”, reconhecendo as críticas recebidas. ” Eu sei que todo mundo tem crítica a um candidato ou outro. Você não tem opção. Você tem que ter um nome que vai chegar também”, afirmou na ocasião, defendendo a necessidade de ter um nome competitivo para a disputa. “Datena tem potencial para chegar. Se você colocar um não competitivo, outra pessoa vai levar”, justificou Bolsonaro. A pré-candidatura de Datena ao Senado Federal foi reafirmada no início do mês, durante fala no Brasil Urgente”, da Band. Para Datena, boa parte dos eleitores querem sua candidatura, mas há resistências entre os políticos. “Muitos políticos não me querem e querem o cargo que eu estou pleiteando”, afirmou, reforçando parceria com o pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que possui o apoio do presidente Jair Bolsonaro.