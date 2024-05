‘Eu amo Jesus Cristo’, diz Nunes em trio da Marcha para Jesus em SP

O prefeito de São Paulo participou do evento religioso nesta quinta-feira (30) e fez um discurso breve; cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas para a caminhada religiosa

Paulo Pinto/Agência Brasil Ricardo Nunes afirmou também estar muito feliz de participar e pediu orações pela população gaúcha



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), subiu em trio elétrico da Marcha para Jesus, evento religioso promovido na capital paulista nesta quinta-feira (30). Em discurso breve no início da tarde, o político fez uma declaração de fé: “Eu amo Jesus Cristo”. Nunes foi apresentado pelo apóstolo Estevam Hernandes, organizador do evento. O líder evangélico agradeceu ao prefeito e sua esposa a presença na Marcha. “Um querido irmão e família do coração”, disse. “É uma alegria tê-los aqui conosco reconhecendo a importância de Jesus Cristo não só para São Paulo e o Brasil”, disse Hernandes.

Nunes afirmou também estar muito feliz de participar e pediu orações pela população gaúcha. “Nesse momento de fé, vamos colocar nossos irmãos do Rio Grande do Sul em nossas orações para que recebam uma energia muito positiva”, declarou o prefeito de São Paulo. A agenda da 32ª edição da Marcha, que ocorre na região central de São Paulo, também prevê a participação do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em meio à disputa eleitoral pela prefeitura, outros pré-candidatos, como Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) não devem comparecer. O presidente Lula (PT) será representado pelo ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral União (AGU).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas para a caminhada religiosa que teve início às 10h na estação Luz do metrô, na região central de São Paulo, em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte. Mais de 15 mil caravanas se inscreveram e oito trios elétricos confirmaram participação, segundo a organização do evento.

Entre as atrações musicais confirmadas estão os cantores Aline Barros, Roberto Thalles, Lukas Agustinho, Ton Carfi, Theo Rubia, Isadora Pompeo, Cassiane, Bruna Karla, Valeska Mayssa, Midian Lima, Gabriel Asaph e Victin, além da dupla Jefferson e Suellen e dos grupos Renascer Praise e Morada. A organização colocou dois pontos de coleta para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

*Com informações do Estadão Conteúdo