Ex-BBB Wagner Santiago diz que revelará resultado de harmonização peniana

Influencer atualmente faz sucesso com sexo explícito em plataformas de conteúdo adulto

reprodução/Instagram/@euwagnersantiago 'Graças a Deus, pude realizar esse procedimento e ter uma nova vida sexual plena', disse Wagner Santiago



Em suas redes sociais, ex-BBB Wagner Santiago publicou nesta terça-feira, 1°, um vídeo em que conta as motivações de sua cirurgia de harmonização peniana. O artista, que participou da 18° edição do reality show, revelou que mostrará em suas plataformas de conteúdo adulto o resultado da intervenção, chamada de Overpants. O procedimento ocorreu no último fim de semana em São Paulo. “Nunca tive nenhum problema de autoaceitação, mas tudo que é bom pode melhorar”. “Os homens precisam tomar consciência que isso vai melhorar a qualidade de vida deles, a qualidade da vida sexual deles, e, por consequência, uma melhora em todos os aspectos, não é?”, disse.