Parceira em ‘Euphoria’, Zendaya lamenta morte de Angus Cloud: ‘Grata por ter tido a chance de conhecê-lo’

Ator de 25 anos, que interpretava Fezco no seriado da HBO, morreu nesta segunda-feira, 31, em condições não divulgadas pela família

Chris Delmas / AFP Zendaya e Cloud atuavam juntos na série da HBO



A morte precoce e repentina de Angus Cloud, de 25 anos, pegou fãs, amigos e parceiros da série “Euphoria”, da HBO, de surpresa. O ator faleceu na segunda-feira, 31, e a causa de sua morte não foi revelada pela família. Nesta terça-feira, 1º, a atriz Zendaya, protagonista e que atuava com Angus, publicou uma mensagem em homenagem ao colega nas redes sociais. “Palavras não são suficientes para descrever a beleza infinita que é Angus. Sou tão grata por ter tido a chance de conhecê-lo nesta vida, de chamá-lo de irmão, de ver seus olhos bondosos e calorosos e seu sorriso brilhante, ou ouvir sua risada contagiante (estou sorrindo agora só de pensar nisso)”, escreveu ela. “Eu sei que pessoas usam essa expressão regularmente ao falar sobre pessoas que amam… ‘Eles podem iluminar qualquer quarto que entram’, mas, deixa eu te contar, ele era o melhor nisso. Eu gosto de lembrar dele dessa forma. Por toda a luz sem limites, o amor e a alegria que ele sempre conseguiu nos dar. Vou acalentar todo momento. Meu coração está com sua mãe e sua família neste momento. Por favor, sejam gentis e pacientes, já que a luta parece diferente para todo mundo”, finalizou Zendaya em postagem no Instagram.