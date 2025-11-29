Ex-chacrete Lia Hollywood morre devido a ataque de pit bull do próprio filho

Neulizete de Souza Ferraz foi uma do apresentador Chacrinha nas décadas de 1970 e 1980; incidente ocorreu na Região dos Lagos, Rio de Janeiro, e animal já havia apresentado comportamento violento

Montagem - Reprodução/Redes Sociais Neulizete de Souza Ferraz fez sucesso como chacrete e era conhecida pelo nome artístico Lia Hollywood: ela em foto mais recente (esq.) e nos tempos de fama (dir.)



A ex-chacrete Neulizete de Souza Ferraz, conhecida artisticamente como Lia Hollywood, morreu na sexta-feira (28), aos 66 anos, após complicações causadas pelo ataque do pitbull de seu filho, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ela estava internada havia mais de um mês no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

O ataque ocorreu dentro da casa onde morava, na Praia do Sudoeste. Segundo pessoas próximas à família, o animal já havia agredido outras pessoas anteriormente, e algumas delas tinham medidas protetivas contra o dono do cão. Neulizete sofreu ferimentos graves, com mutilações e fraturas expostas nos braços, pernas e rosto.

Inicialmente atendida no pronto-socorro de São Pedro da Aldeia, ela foi transferida para o Hospital Roberto Chabo devido à gravidade do caso. Durante o tratamento, precisou amputar o braço direito. O estado de saúde piorou nos últimos dias. Na sexta-feira, ela sofreu duas paradas cardiorrespiratórias — a primeira com duração de cerca de nove minutos — e não resistiu.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 118ª DP (Araruama) e encaminhado à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), que conduz a investigação. A corporação não detalhou a tipificação do crime, e a Polícia Militar não esclareceu se foi acionada no dia do ataque. O velório e o enterro estão marcados para este domingo (30) no Cemitério Jardim Park da Saudade, em São Pedro da Aldeia.

Lia Hollywood foi uma das dançarinas e assistentes de palco dos programas de Chacrinha, atuando nas décadas de 1970 e 1980, ao lado de artistas como Rita Cadillac e Índia Potira. Seu nome artístico foi inspirado na atriz brasileira Lia Torá, a primeira brasileira a atuar em Hollywood.

