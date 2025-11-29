Jovem Pan > Notícias > Brasil > O que se sabe até agora sobre a morte de Débora Maia, mãe de Mel Maia

O que se sabe até agora sobre a morte de Débora Maia, mãe de Mel Maia

Empresária foi encontrada morta em sua residência, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (28)

  • 29/11/2025 14h14
Reprodução / Instagram / @debora.maiasousa Mãe da atriz Mel Maia (à esquerda) e da dentista Yasmin Maia (à direita) morre no Rio de Janeiro, aos 53 anos Empresária Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta em sua residência, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã de sexta-feira (28)

A empresária Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta em sua residência, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã de sexta-feira (28). Ela tinha 53 anos e vivia sozinha em um apartamento na Barra da Tijuca. A descoberta aconteceu quando uma funcionária da casa chegou ao local e encontrou Débora caída no banheiro.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, conduzida pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Até o momento, a causa não foi informada oficialmente. Familiares estão em contato direto com os agentes responsáveis e acompanham os trâmites da investigação. O pai da atriz, Luciano Souza – ex-marido de Débora – também esteve no imóvel para prestar apoio e aguardar orientações.

Vida pessoal e relação com as filhas

Débora era mãe de três filhos: Yasmin, estudante universitária, Mel, de 21 anos, e Lukas, que morreu ainda na infância. O luto pelo primogênito permaneceu como parte marcante de sua trajetória – ela chegou a tatuar homenagens ao menino nas mãos.

Após a separação, Débora passou a morar sozinha e mantinha presença ativa nas redes sociais, onde reunia dezenas de milhares de seguidores. Ali, compartilhava momentos do cotidiano, registros familiares e acompanhava de perto a carreira de Mel, celebrando estreias e novos trabalhos da atriz. Em outubro do ano passado, fez publicações emocionadas comentando dificuldades pessoais e o afastamento das filhas.

Além de acompanhar a vida artística de Mel, Débora também atuava como empresária e assessora. Ela trabalhou na gestão da carreira da filha no início de sua trajetória na televisão e, mais recentemente, assessorava o jovem surfista Lorenzo Abreu, de 11 anos.

Investigação e despedida

Informações preliminares apontam que Débora utilizava medicamentos que exigiam cuidados específicos e que teria feito alterações recentes no tratamento. A polícia, no entanto, ainda não confirmou qualquer relação entre esses fatores e a morte.

O velório e a cremação aconteceram neste sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju, no Rio de Janeiro. A família pediu privacidade neste momento delicado e reforçou que só irá se manifestar após o avanço das investigações.

Enquanto aguardam esclarecimentos, amigos, seguidores e admiradores de Mel Maia têm prestado solidariedade à família nas redes sociais. A equipe da atriz também confirmou o falecimento publicamente e pediu respeito à memória de Débora.

*Com informações do Estadão Conteúdo
