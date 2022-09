Ex-chefe da Polícia Civil do RJ, Allan Turnowski é preso por envolvimento com organização criminosa 

Turnowski é acusado de organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho

Ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro e candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), Allan Turnowski foi preso pelo Ministério Público nesta sexta-feira, 9. Ele é acusado de organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho. A ação foi um desdobramento de uma operação que levou à prisão, ainda no ano passado, do delegado Maurício Demetrio, que foi acusado de cobrar propina de comerciantes da Região Serrana para não realizar investigações. De acordo com a apuração do MP, que apreendeu celulares de Demetrio, ambos seriam muito próximos. Ainda segundo a linha de investigação, Turnowski está envolvido em um plano para matar o bicheiro Rogério Andrade, que também foi detido em agosto. Os delegados seriam ligados a um outro contraventor, Fernando Inácio, inimigo de Andrade e que foi assassinado em um heliponto na zona Oeste do Rio de Janeiro, em 2020. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a conta oficial Turnowski se defendeu. “A prisão é completamente ilegal! Os advogados de defesa até agora não tiveram acesso ao inquérito. O delegado Allan Turnowski sequer sabe do que está sendo acusado.”

