Bolsonaro vai a motociata e Lula se encontra com evangélicos; confira a agenda dos presidenciáveis

Ciro Gomes (PDT) cumpre agendas no Paraná e no Mato Grosso do Sul; Simone Tebet (MDB) faz campanha no interior de São Paulo

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clauber Cleber Caetano/PR Reprodução / Twitter @cirogomes Flickr Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de motociata entre Imperatriz, no Maranhão e Axicá, no Tocantins. Às 15h ele visita o Parque de exposições agropecuárias em Araguatins, cidade também no Tocantins. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado de Geraldo Alckmin (PSB), seu candidato a vice, tem encontro com evangélicos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a partir das 10 horas. Ciro Gomes (PDT) se reúne com candidatos da legenda em Londrina, no Paraná, às 10h30, e às 14h ele visita o comitê da sigla em Maringá. Na sequência, às 15h30, o ex-ministro terá um encontro com o governador Reinaldo Azambuja em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No Estado, o pedetista também vai participar a inauguração do comitê do PDT, às 19 horas. A senadora Simone Tebet (MDB) cumpre campanha em cidades do interior de São Paulo. Às 9h30 com estará no Hospital de Base em São José do Rio Preto e às 11 horas visita o mercadão municipal da cidade. Às 14h30, ela estará em uma fábrica de calçados do Polo Calçadista, em França. Às 16 horas caminha na praça Nossa Senhora da Conceição no município e às 15h faz uma visita à Associação Comercial e Industrial de Franca.

Soraya Thronicke (União Brasil) grava material para propaganda eleitoral gratuita no período da manhã. Às 14h ela terá reunião com sua equipe de assessoria e campanha. Vera Lúcia (PSTU) fará uma reunião às 14h30 com agricultores no assentamento 21 de dezembro, em Descalvado, cidade de São Paulo. Às 19h30 ela participa de plenária em Jaú. Sofia Manzano (PCB) participa de Ato Nacional da Enfermagem contra a suspensão do piso salarial às 10h e faz panfletagem no Largo da Batata às 18h, na capital paulista. Os candidatos Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Felipe D’Ávila (Novo) não divulgaram agenda oficial.