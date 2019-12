Ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho é preso

Reprodução/Facebook Ele é alvo da 7ª fase da Operação Calvário, que investiga desvios de R$ 134,2 milhões



O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), foi preso, no fim da noite desta quinta-feira (19), ao desembarcar no no Rio Grande do Norte, depois de voltar de uma viagem à Europa. Ele chegou à sede da Polícia Federal (PF) na Paraíba às 3 horas desta sexta-feira (20).

Coutinho é alvo da 7ª fase da Operação Calvário, que investiga desvios de R$ 134,2 milhões nos recursos públicos da área da saúde e educação no Estado. Ele nega as acusações, afirmando que “jamais seria possível um Estado ser governado por uma associação criminosa e ter vivenciado os investimentos e avanços nas obras e políticas sociais nunca antes registrados” e garantiu que vai comprovar sua inocência.

Após ter prisão preventiva decretada nesta terça-feira (17), na quinta-feira (19), a defesa do ex-governador pediu um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), para tentar evitar sua detenção, mas a Corte ainda não tomou uma decisão. Já o PSB, partido do ex-governador, manifestou confiança na conduta de Coutinho e disse que apoia a apuração dos fatos.