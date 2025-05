Ex-integrante do Bope é acusado de treinar traficantes e realizar lavagem de dinheiro no Rio

Ronny Pessanha de Oliveira cobrava R$ 1.500 por hora; ele é conhecido por seu estilo de vida luxuoso nas redes sociais, ele foi preso durante a Operação Contenção

Reprodução/RedesSociais Ronny Pessanha de Oliveira, ex-integrante do Bope



Ronny Pessanha de Oliveira, ex-integrante do Bope, foi detido sob a acusação de treinar traficantes por uma quantia de R$ 1.500 por hora, além de realizar lavagem de dinheiro através de uma empresa de segurança que funcionava como fachada. Conhecido por seu estilo de vida luxuoso nas redes sociais, ele foi preso durante a Operação Contenção, mas conseguiu a liberdade após o pagamento de fiança. O ex-policial, que foi expulso da corporação em 2022 devido a suspeitas de envolvimento com uma milícia, foi encontrado em uma Mercedes Benz no momento da prisão, portando um revólver. Ronny já enfrentou acusações de extorsão, incluindo um caso em que teria exigido R$ 50 mil e forçado a transferência de apartamentos de moradores.

Além de suas atividades ilícitas, Ronny é suspeito de controlar propriedades de forma ilegal na Zona Oeste do Rio, especialmente nas áreas de Muzema e Rio das Pedras. Ele utilizava armamento pesado para intimidar e expulsar moradores de seus imóveis, consolidando seu domínio na região. O ex-policial também alugava veículos de luxo para traficantes, incluindo uma McLaren avaliada em R$ 2 milhões. O Ministério Público o denunciou por diversos crimes, como associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Até o momento, a defesa de Ronny não foi encontrada para comentar as acusações.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA