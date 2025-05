Bombeiros fazem buscas no rio Tietê por corpo de mulher morta pelo ex em SP

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta sexta-feira (23), as buscas pelo corpo da promotora de eventos de 31 anos que foi assassinada pelo ex-marido e jogada no rio Tietê, em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, Amanda Caroline de Almeida foi morta por Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, de 35 anos, com quem tinha três filhos. Ele e um irmão que ajudou a esconder o corpo estão presos.

Duas equipes dos bombeiros estão usando embarcações para vasculhar o rio. As buscas se concentram no reservatório formado pela barragem de Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba, cidade da mesma região, e são acompanhadas por investigadores do 4º Distrito Policial de Osasco, responsável pelo caso.

Até as 11 horas da manhã, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o corpo não havia sido encontrado. No dia anterior, as primeiras buscas foram realizadas no local onde o suspeito afirmou ter jogado o corpo no rio, vizinho a uma área de mata, próxima à rodovia Castello Branco, em Osasco.

Amanda Caroline estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (19). No domingo à noite, ela tinha saído com uma amiga e deixado as crianças na casa do seu pai. A mulher foi vista pela última vez na madrugada de segunda, quando um amigo deu carona e a deixou próxima à casa onde estavam os filhos. Ela viu o carro do ex-marido parado em frente à casa e pediu para descer um pouco mais distante.

A família comunicou o desaparecimento à polícia e o caso passou a ser investigado. Ao ser abordado pelos investigadores, o ex-marido disse que tinha ido à casa ver os três filhos do casal, mas negou o crime. Imagens de câmeras obtidas pela investigação mostram o homem colocando o que seria o corpo da ex-esposa no porta-malas de um carro, na noite em que ela desapareceu. O veículo foi apreendido para perícia.

Carlos Eduardo acabou confessando o crime, segundo a polícia. Ele teria discutido com a mulher e apertado seu pescoço, asfixiando-a. O irmão do ex-marido também foi preso por ajudá-lo a jogar o corpo no rio.