Ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli morre aos 86 anos

Paolinelli ocupou a pasta ministerial durante o governo de Ernesto Geisel, de 1974 a 1979

Jefferson Rudy/Agência Senado Alysson Paolinelli era agrônomo e pesquisador na área de sustentabilidade



Morreu em Belo Horizonte nesta quinta-feira, 29, o ex-ministro da Agricultura, ex-deputado federal e atual presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), Alysson Paolinelli, aos 86 anos. Ele teve complicações após uma cirurgia para colocação de prótese no fêmur e estava há quase 30 dias internado. Em nota, a associação afirmou que Paolinelli “contribuiu de forma inestimável para o desenvolvimento agrícola do país”. O ex-ministro era natural de Bambuí, no interior mineiro, e formado em Agronomia. Ele ocupou a pasta ministerial durante o governo de Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. EFoi responsável por estruturar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e desenvolver o agronegócio do Cerrado, além de ter sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Paolinelli atuava também como pesquisador, com foco no uso ambientalmente sustentável dos biomas brasileiros para a produção alimentar. O atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, lamentou a morte de Paolinelli em publicação em suas redes sociais e afirmou que o legado do colega “supera as barreiras do tempo”.