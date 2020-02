Ex-ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto vai assumir Dataprev

Ele pediu demissão nesta quinta-feira

Estadão Conteúdo Jair Bolsonaro disse que Canuto irá "cumprir missão" no órgão



O ex-ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto será nomeado presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (6), em frente ao Palácio da Alvorada, que Canuto irá “cumprir missão” no órgão.

Canuto pediu demissão nesta quinta-feira do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Para o mesmo posto, Bolsonaro nomeou Rogério Marinho, que era secretário da Previdência e Trabalho, principal articulador do governo para a reforma da Previdência. Ainda não se sabe quem deve assumir a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, subordinada ao Ministério da Economia.

A Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia e responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira, especialmente a do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

