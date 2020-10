Ex-mister é preso em boate de Cuiabá após tomar arma de PM e atirar na própria namorada

Disparos atingiram também a mão do policial; segundo testemunhas, Michael Bruno teve um desentendimento com o PM e começou a agredi-lo com socos

Reprodução/Instagram Ex-mister Cuiabá Tur, Michael Bruno Silva Batista



O empresário e ex-mister Cuiabá Tur, Michael Bruno Silva Batista, de 29 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 26, pelos crimes de ameaça e tentativa de homicídio após atirar na própria namorada e em um policial militar. O crime ocorreu no estacionamento da boate Nuun Garden, localizada no centro de Cuiabá. Segundo as testemunhas, Michael Bruno teve um desentendimento com o PM e começou a agredi-lo com socos. A vítima caiu e sacou uma arma de fogo. O empresário tomou a arma dele e começou a efetuar os disparos, que atingiram a mão do policial e também o braço da namorada do ex-mister.

Michael Bruno foi detido por um bombeiro militar que estava no local, até a chegada da PM. A equipe da Rotam que prestava apoio à ocorrência socorreu o PM, encaminhando-a para um hospital particular de Cuiabá. Já a namorada de Michael Bruno foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o pronto-socorro municipal de Cuiabá. O empresário foi levado para a Policlínica, onde foi medicado e liberado. Em seguida, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e, no percurso, fez ameaças aos policiais militares e à testemunha que o deteve. A ocorrência será investigada na 2ª Delegacia de Cuiabá. Nas redes sociais, Michael e a namorada publicaram vários vídeos na festa, que estava cheia, e com várias pessoas sem máscara ou em desrespeito às regras de distanciamento social devido à Covid-19.