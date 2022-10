Ex-vereador Zezinho do PT é assassinado em Jandira, na Grande São Paulo

Motivação do crime está sendo investigada; caso ocorreu na tarde desta sexta-feira, 28

Reprodução/Facebook Zezinho do PT foi vereador de Jandira entre 2005 e 2016



O ex-vereador Zezinho do PT foi assassinado nesta sexta-feira, 28, em Jandira, na Grande São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) do município, o crime ocorreu por volta das 17h25, na Rua Francisco Tomás da Silva, no bairro Jardim Gabriela. A motivação do crime está sendo investigada pela polícia. A vítima tinha 51 anos e chegou a se candidatar a deputado federal neste ano, porém não foi eleito. Testemunhas relatam que um carro com uma pessoa armada se aproximou do ex-parlamentar e atirou à queima-roupa. O Setor de Homicídios da Seccional de Carapicuíba está atrás das testemunhas e busca imagens do crime. Nenhuma hipótese foi descartada pela polícia, que suspeita de uma vingança política. O petista era bastante atuante na cidade, tendo feito diversas denúncias de corrupção. A vítima foi vereador da cidade por três legislaturas consecutivas, entre 2005 e 2016. Zezinho era um vereador atuante em Jandira, autor de diversas denúncias de corrupção na cidade em áreas como a da Saúde e de compras municipais. Também se candidatou a prefeito de Jandira nas eleições municipais de 2020 e ficou em terceiro lugar com 10,56% dos votos. O Partido dos Trabalhadores (PT) lamentou o ocorrido pelas redes sociais e afirmou que acompanhará os desdobramentos do caso. “Recebemos a triste notícia do assassinato do companheiro ex-vereador de Jandira,na grande São Paulo, Zezinho do PT. Toda solidariedade aos familiares, amigos, companheiros e moradores da região. O PT acompanhará o caso. Chega de violência, o Brasil clama por justiça e paz!”, disse. O deputado federal eleito, Guilherme Boulos (PSOL) também lamentou ocorrido e pediu rapidez nas investigações. “O companheiro Zezinho do PT, liderança de esquerda em Jandira, foi assassinado hoje em frente à sua casa. Nossa solidariedade aos familiares e amigos. E que o Estado investigue com rapidez e encontre os criminosos. Chega de violência política!”, comentou.