Criança de 9 anos cai do 3º andar de prédio e é salva por vizinha

Caso aconteceu nesta quarta-feira, 26, em João Pessoa

Reprodução/Redes sociais Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a menina se pendura na janela e cai



Uma menina, de 9 anos, caiu do terceiro andar de um prédio em João Pessoa e foi salva por uma vizinha. O caso aconteceu nesta quarta-feira, 26, no bairro dos Novais. Por volta das 18 horas, a criança, que é autista, se pendurou na janela do apartamento. Depois disso, a menina caiu e a vizinha, no térreo do apartamento, abriu os braços e segurou a criança. A princípio, sem nenhuma fratura, a menina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde foi medicada e segue em observação. Boletim médico da unidade, divulgado na manhã desta quinta-feira, 27, informava que o quadro de saúde da menina era estável.