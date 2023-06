Exército informa CPMI que governo não convocou tropas para evitar invasões no 8 de Janeiro

Em ofício enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, o Exército informou que a corporação não foi acionada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República para atuar e conter a população durante os eventos daquele dia em Brasília. A resposta foi enviada ao colegiado a partir de ofício do senador Sérgio Moro (Podemos-PR). Ao não ser informado previamente sobre a necessidade da presença de tropas, conforme prevê o Plano de Operações Escudo do Planalto, o Exército destaca no documento assinado pelo general Francisco Montenegro Junior que a falta de comunicação “impossibilitou o desdobramento prévio da adoção de um dispositivo preventivo de segurança”.

O general explicou ainda que houve a convocação de forma verbal às 11h45 ao Comando Militar do Planalto, para o emprego de um Pelotão de Choque, com 30 militares. Ao longo do dia 8 de janeiro, o Exército enviou 350 militares, dos quais 198 formaram a primeira turma que chegou ao Palácio 30 minutos após ser acionada, às 12h30. Após o início das invasões, às 16h50, outros 85 militares da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto foram deslocados. Já às 17h50, mais 40 militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas atuaram na contenção dos manifestantes e desocupação da área do Palácio. O ofício enviado pelo Exército pode ser lido na íntegra AQUI.