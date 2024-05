Exército instala Hospital de Campanha para apoio de saúde à população gaúcha

Estrutura é composta por salas de triagem e recepção, ambulatório, área de medicação, sala de emergência e enfermaria para 40 leitos

Um hospital de campanha instalado pelo Exército entrou em operação na cidade de Estrela nesta semana, a cerca de 100 km de distância de Porto Alegre. As equipes médicas do Hospital Militar de Área de Porto Alegre e da Policlínica Militar de Porto Alegre estão auxiliando nos atendimentos. A instalação do Hospital de Campanha faz parte dos esforços para apoiar a população gaúcha, atingida por fortes chuvas desde o último dia 30 de abril. A estrutura é composta por salas de triagem e recepção, ambulatório, área de medicação, sala de emergência e enfermaria para 40 leitos.

A rede do Exército busca aliviar a pressão sobre o hospital municipal, que teve parte das instalações alagadas. A equipe está tratando dos casos de média complexidade e os pacientes mais graves são evacuados para locais de maior porte. Outros dois hospitais de campanha serão instalados pelo Exército no Rio Grande do Sul. As cidades de São Leopoldo e Eldorado do Sul irão receber os hospitais, que já estão sendo transportados da cidade do Rio de Janeiro.

