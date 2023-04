Explosão atinge ao menos 10 apartamentos em condomínio em Campos do Jordão 

Corpo de bombeiros disse que há três vítimas leves e uma em estado grave, que foi socorrida pelo SAMU

Reprodução/Twitter/@choquei Explosão em condomínio em Campos do Jordão deixa feridos



Uma explosão ambiental ‘GLP’ atingiu ao menos 10 apartamentos em um condomínio em Campos do Jordão, São Paulo, neste sábado, 22, informou o corpo de bombeiros, acrescentando que seis viaturas estão no atendimento e que há três vítimas leves, uma grave que foi socorrida pelo SAMU. A Jovem Pan entrou em contato com o corpo de bombeiros para saber mais informações sobre o ocorrido, mas até a publicação dessa matéria não teve retorno. Nas redes sociais, circulam vídeos e imagens que mostram o momento do acidente e o estado que ficou o condomínio atingido.

AGORA🚨Um prédio explodiu nesta noite em Campos do Jordão. Segundo os bombeiros 10 apartamentos foram atingidos. Um vazamento de gás é a principal hipótese da explosão pic.twitter.com/zgu5UuM35u — Diego Sangermano (@disangermano) April 23, 2023

*Em atualização