Dragão cenográfico pega fogo durante show em parque da Disney nos EUA; veja vídeo

Vídeos compartilhados nas edes sociais mostram que as chamas começaram na cabeça da atração e rapidamente se espalharam; segundo o Corpo de Bombeiros de Anaheim, ninguém ficou ferido

Reprodução/Twitter/ @DredreBabb A atração “Fantasmic”, que possui 12 metros de altura, estreou no parque em 1992 e funciona com o uso de efeitos especiais de água e fogo



Um show temático no parque da Disney, em Anaheim, na Califórnia, precisou ser interrompido após um dragão cenográfico pegar fogo. O acidente aconteceu no sábado, 22, enquanto espectadores que acompanhavam a atração “Fantasmic”. “Vimos algumas pequenas explosões saindo da cabeça e, de repente, todo o dragão foi engolido. Então um funcionário começou a sair escoltando todos por segurança”, disse um dos visitantes do parque à emissora ABC News. Nas redes sociais, visitantes que acompanhavam o espetáculo compartilham registros do momento. Nos vídeos, é possível ver que as chamas começam pela cabeça do dragão e rapidamente o fogo se espalha por toda estrutura. Segundo o Corpo de Bombeiros de Anaheim, ninguém ficou ferido. Os espectadores foram evacuados da Ilha Tom Sawyer, onde o show foi encenado. As causas do acidente ainda são investigadas. A atração “Fantasmic”, que possui 12 metros de altura, estreou no parque em 1992 e funciona com o uso de efeitos especiais de água e fogo para contar a história de Mickey Mouse como aprendiz de feiticeiro, intercalada com clipes de filmes clássicos da Disney.

Dragon catches on fire during a Fantasmic show at Disney Land in Anaheim, California. pic.twitter.com/F0VU3l7Mao — Dredre babb (@DredreBabb) April 23, 2023

🚨#BREAKING: A massive fire breaks out during performance at Disneyland 📌#Anaheim | #California Currently Disneyland staff are asking everyone to evacuate the area as a Disneyland, prop dragon catches on fire during a Fantasmic show at DisneyLand in Anaheim California. The… pic.twitter.com/F3fCaQTgms — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 23, 2023

*Com informações da EFE