Explosão em clube de tiro em Manaus deixa ao menos quatro mortos e um ferido

JOãO CARLOS MAZELLA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Um homem teve 90% do corpo queimado e foi para o hospital



Uma explosão em um clube de tiros em Manaus na manhã deste domingo, 15, deixou ao menos quatro pessoas mortas e uma ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quatro óbitos foram confirmados ainda no local e um homem com 90% do corpo queimado foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital 28 de Agosto. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que a vítima passou por cirurgia de emergência e está sob os cuidados da equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade. Entre os quatro mortos estão dois homens e duas mulheres. Dois corpos estão na sede do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames necessários, e os outros dois ainda estavam sendo removidos no fim da tarde deste domingo. Segundo o órgão, os corpos ainda não foram liberados em virtude do estado pós explosão. “Em casos como esse, somente após examinar os corpos, a perícia indicará qual o método mais adequado para a identificação científica”, afirma o Corpo de Bombeiros. O Secretário de Segurança, Carlos Alberto Mansur, esteve no local acompanhando a ocorrência. A Polícia Civil do Amazonas e os demais órgãos responsáveis estão investigando a causa da explosão. Até as 17h30 deste domingo 6 viaturas e 30 bombeiros permaneciam no local, assim como sete ambulâncias do Samu.

*Com informações de Estadão Conteúdo