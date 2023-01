Megaoperação contra o tráfico de drogas no Rio termina com sete presos, dois mortos e dez fuzis apreendidos

Baby, que segundo a polícia era um dos chefes do crime organizado no Morro do Fubá, foi baleado em combate com os agentes de segurança e não resistiu; suspeitos estavam escondidos em um bunker

Divulgação/Polícia Civil do Rio Fuzis apreendidos pela Polícia Civil em operação contra o tráfico de drogas



O chefe do tráfico de drogas do Morro do Fubá, localizado na periferia do Rio de Janeiro, morreu nesta sexta-feira, 13, em confronto com a polícia. Outros dois barões do tráfico que atuavam nos morros do 18, Água Santa e Urubu, todos na zona norte, foram presos em uma grande ação contra o tráfico de drogas e a milícia da região. Ao todo, sete homens foram presos. A polícia cercou uma casa que era utilizada por criminosos como um bunker (um esconderijo semelhante a uma fortaleza). Entre os suspeitos detidos estão HO, apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do 18, e Netão, chefe do crime organizado do Morro do Urubu. Houve intenso confronto e tiroteio. Dois homens ficaram feridos e não resistiram. Um deles foi identificado pela polícia como Baby, que seria o chefe do tráfico do Morro do Fubá. Dez fuzis foram apreendidos. HO, Netão e Baby são integrantes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro e eram procurados pela polícia havia muito tempo por conta de vários crimes e delitos cometido na zona norte da capital. A região virou palco permanente de conflitos e confronto entre tráfico de drogas e milicianos que lutam por domínio territorial.