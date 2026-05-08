Explosão em escola deixa oito alunos feridos no RJ

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (8), no Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo

Reprodução / Redes sociais Ciep Lasar Segall



Oito alunos ficaram feridos após uma explosão dentro de uma escola em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (8), no Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, um material explosivo teria detonado no pátio da unidade escolar após ser manuseado por um aluno.

Os estudantes feridos têm idades entre 13 e 15 anos e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Belford Roxo. Segundo informações preliminares, o artefato explosivo teria sido levado à escola por dois alunos.

Após a explosão, a área foi isolada e as aulas foram suspensas. Equipes dos bombeiros e do SAMU foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, além das secretarias estaduais de Educação e Saúde, também foi acionada e acompanha o caso.

A polícia abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do caso e confirmar se os próprios estudantes levaram o material explosivo para dentro da unidade escolar.