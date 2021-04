Fábrica de oxigênio da White Martins explode e deixa feridos em Fortaleza

A empresa e o prefeito José Sarto disseram que produção de oxigênio líquido não foi comprometida

Reprodução/Twitter/@brom_elisa Fábrica da White Martins em Fortaleza explodiu neste sábado, 24, e deixou feridos



Na manhã deste sábado, 24, uma explosão na fábrica de oxigênio da White Martins em Fortaleza deixou ao menos seis feridos. Procurada pela Jovem Pan, a empresa confirmou o incidente. “Estamos dando apoio aos feridos e colaborando com as autoridades. As instalações afetadas não produzem oxigênio e são destinadas apenas ao enchimento de cilindros. A produção de oxigênio líquido no estado não foi comprometida e a empresa está buscando alternativas para o enchimento dos cilindros”, informou a White Martins em nota. As pessoas feridas precisaram ser encaminhadas para o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), que fica no centro da capital do Ceará. Segundo divulgado pelo hospital, até o meio-dia, três pacientes foram encaminhados a unidade, mas, por volta das 15h, mais três pacientes precisaram ir ao hospital. Os pacientes de 19, 29, 39, 37, 43 e 45 anos, foram avaliados pela equipe médica, realizaram exames de imagem e receberam medicação. “Após avaliação médica, quatro deles receberam indicação de alta hospitalar e dois devem seguir em observação pelas próximas horas, mas com quadro estável, conscientes e acompanhados pelos familiares”, explicou a assessoria de imprensa do IJF à Jovem Pan.

O governador do Ceará, Camilo Santana, lamentou nas redes sociais o incidente na unidade da White Martins em Fortaleza e demonstrou preocupação com a produção de oxigênio líquido em meio a pandemia da Covid-19. “Momentos após a explosão, nossos profissionais dos bombeiros, Samu e policiais estiveram no local para o socorro das vítimas e isolamento da área. Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde. Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas”, escreveu no Twitter. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, também se pronunciou: “Passando aqui para tranquilizar os fortalezenses, pois conversamos com representantes da White Martins e eles nos asseguraram que, neste momento, o abastecimento de oxigênio nas nossas unidades hospitalares não será afetado. Com sete ambulâncias e duas motolâncias, nossos profissionais prontamente atenderam a ocorrência, garantindo com agilidade os primeiros socorros aos feridos”.

