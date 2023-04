Exposições na Pinacoteca, fotos históricas e lixo usado para a arte: confira a agenda cultural de São Paulo neste final de semana

Tradicional museu na Luz está com ingressos gratuitos até este sábado; também há boas opções de lazer na Avenida Paulista e na Barra Funda

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Exposição Chão da Praça ficará em cartaz na Pinacoteca Contemporânea até 30 de julho



Para os apaixonados por arte e por gastar pouco, a agenda cultural para o final de semana está repleta de exposições gratuitas em São Paulo. As opções para aproveitar o final de semana com a família e ter uma viagem sem sair da cidade vão de eventos na Luz a uma mostra que usa o lixo como matéria-prima. O novo prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo está com as portas abertas e com ingressos gratuitos até este sábado, 15. A instalação conta com duas exposições incríveis sobre a história da arte brasileira: “Chão da Praça: Obras do Acervo da Pinacoteca” e “Haegue Yang: Quase Coloquial”. Na Avenida Paulista, o Instituto Moreira Salles abriga uma mostra sobre um extraordinário capítulo da carreira do fotógrafo Evandro Teixeira: o dia em que ele registrou imagens de Pablo Neruda pouco depois da morte do poeta chileno, em 23 de setembro de 1973.

Pina Contemporânea

A Pina Contemporânea fica no Parque da Luz, ao lado da tradicional Pinacoteca de São Paulo, na saída da estação Luz da Linha-1 Azul do Metrô. O parque está revitalizado e repleto de obras de arte por todo jardim. É uma ótima oportunidade para um passeio incrível com a família no final de semana. Dica de ouro: aos sábados, a entrada para o prédio principal da Pinacoteca também é gratuita para todos os públicos. E para aproveitar a viagem, o Museu da Língua Portuguesa também garante gratuidade para todos. E o melhor: fica do outro lado da rua!

Chão da Praça: Obras do Acervo da Pinacoteca

Segundo a Pina, a mostra reúne cerca de 60 trabalhos do acervo de arte contemporânea, “em montagem pautada pelo desejo de falar sobre territórios, encontros e narrativas de atravessamento”. Os curadores são Ana Maria Maia — também curadora chefe da Pinacoteca — e Yuri Quevedo. Quem for ao evento verá desenhos, pinturas, fotografias, vídeos e performances calcados em três ideias: travessias, vizinhanças e transcendências. A exposição ficará em cartaz até 30 de julho.

Haegue Yang: Quase Coloquial

Está é a primeira grande mostra da conceituada artista sul-coreana Haegue Yang na América Latina. De acordo com a Pinacoteca, a obra de Yang faz referência a elementos diversos, especialmente objetos fabricados industrialmente com itens cotidianos. “De varais de roupas a sinos, venezianas a luzes, colagens a textos, a artista, em uma linguagem própria, busca libertar os objetos de sua rigidez e limitação.” Quem se interessou tem até o dia 28 de maio para conferir “Quase Coloquial”.

Serviço

Endereço: Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo

Horário: das 11h às 17h30

Ingressos: gratuito até 15 de abril*

Clique AQUI para mais informações

*Após o período de gratuidade, os ingressos sairão por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

IMS

O prédio do IMS fica na Avenida Paulista, próximo à estação Consolação da Linha-2 Verde do Metrô. O edifício possui uma arquitetura moderna e, na parte superior, existe uma vista deslumbrante da Paulista, uma ótima opção para fotos incríveis com o cenário urbano. Não é necessário a retirada de ingressos, então é só aparecer e conferir.

Evandro Teixeira. Chile 1973

Essa dica vai para os apaixonados por fotografias históricas. Com entrada gratuita, o Instituto Moreira Salles apresenta uma sequência de imagens que narram a importância do registro fotográfico em momentos históricos. A exposição conta importantíssimo capítulo da vida de Evandro Teixeira e traz o plano sequência do enterro do poeta Pablo Neruda, associado às demais imagens registradas pelo fotógrafo logo após o golpe militar no Chile, em 1973. A mostra também conta com registro visual do regime militar no Brasil. “Evandro Teixeira. Chile 1973” fica em cartaz no IMS até 3 de maio.

Serviço

Endereço: Avenida Paulista, 2424, Galeria 1 – 6º andar

Quando: Até 3 de maio, de terça a domingo e feriados (exceto segunda)

Horário: das 10h às 20h

Clique AQUI para mais informações

Usina Luis Maluf

A Usina Luis Maluf fica localizada próxima à estação Palmeiras Barra-Funda da Linha-3 Vermelha do Metrô. Dica para aproveitar a visita: totalmente gratuito e pertinho do local, o Memorial da América Latina é um complexo arquitetônico e artístico desenhado por Oscar Niemeyer repleto de obras e espaços para curtir com a família.

Exposição Bicho Homem

Para fechar o giro cultural de exposições e mostras na cidade de São Paulo, uma instalação que usa lixo como principal matéria-prima tem gerado grande debate acerca do descarte destes materiais. Com entrada gratuita e mais de 40 painéis em exposição, o artista português Artur Bordalo, mais conhecido como Bordalo II, reproduz imagens de animais da fauna brasileira, em especial aqueles com risco de extinção. A utilização do lixo para representar animais em extinção é a principal forma que Bordalo II desperta a discussão sobre a relação entre homem e natureza.

Serviço

Endereço: Rua Brigadeiro Galvão, 996 – Barra Funda, São Paulo

Quando: Até 3 de maio

Horário: Segunda a sexta: 10h às 22h | Sábados- 11h às 17h

Clique AQUI para mais informações