FAB conclui primeira etapa das investigações do acidente aéreo em Vinhedo

O local do acidente permanece isolado, e as investigações estão sendo conduzidas tanto na capital federal quanto em São Paulo

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP A maioria das vítimas é de Cascavel, no Paraná



A Força Aérea Brasileira (FAB) concluiu a primeira etapa das investigações sobre o acidente aéreo ocorrido no interior de São Paulo. O relatório final incluirá detalhes sobre a situação climática, o estado da aeronave e outros fatores que contribuíram para o acidente, que resultou na morte de 62 pessoas. O local do acidente permanece isolado, e as investigações estão sendo conduzidas tanto na capital federal quanto em São Paulo. As informações são compartilhadas com a Polícia Federal, que também está envolvida desde as primeiras horas após o acidente. Durante o final de semana, o Instituto Médico Legal (IML) em São Paulo recebeu os corpos das vítimas, e a Força Aérea Brasileira (FAB) já se preparou para transportar os corpos para suas cidades de origem, onde ocorrerão os sepultamentos.

A maioria das vítimas é de Cascavel, no Paraná, e a prefeitura local ofereceu um centro de eventos para a realização de velórios coletivos, caso as famílias aceitem a proposta. O reconhecimento dos corpos é um processo demorado devido ao estado em que foram encontrados. A identificação está em andamento, e a Força Aérea aguarda a liberação dos corpos para realizar o transporte.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro