FAB encontra avião desaparecido no Paraná; dois servidores e piloto morreram

A informação foi divulgada pelo governador Ratinho Júnior (PSD), que lamentou profundamente o caso

Divulgação/Prefeitura de Umuarama Na segunda-feira,4, o avião saiu do aeroporto da cidade de Umuarama



Em suas redes sociais, o governador Ratinho Júnor informou que a Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou nesta sexta-feira, 7, o avião monomotor que desapareceu na manhã da última segunda-feira, 3. Encontrada na Serra do Mar, litoral do Paraná, a aeronave que decolou da cidade de Umuarama, interior do Estado, levava dois servidores da gestão paranaense – Guilherme Genowei Júnior, de 42 anos, e Felipe Furquim, de 35 anos – e mais o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos. Todos faleceram, segundo a publicação do chefe do executivo estadual. “Nesse trágico acidente aeronáutico perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor”, escreveu ele no Twitter. Procurada pelo site da Jovem Pan, a FAB afirmou, em nota, que “investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), localizado em Canoas (RS), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial no local do acidente”.